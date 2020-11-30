Проєкт бюджету-2021: що змінилося до другого читання?

Програма:Сьогодні. Ввечері

Ведучі: Наталія Чорна

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що на цьому пленарному тижні парламент не розглядатиме проєкт бюджету на 2021 рік. А голова фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Україна має намір підняти питання про реструктуризацію зовнішніх боргів після формування нової Адміністрації президента США. Тож яким зараз є проєкт державного бюджету 2021 року, чи варто чекати його прийняття наступного тижня та чи піде на користь нашій державі ініціатива щодо реструктуризації боргів Українському радіо розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Бюджетний кодекс говорить, що до 15 вересня проект бюджету має бути поданий на перше читання і до 20 жовтня бюджет має бути прийнятий в першому читанні та переданий на обговорення до другого читання. До 20 листопада має бути друге читання і, у випадку необхідності, до 5 грудня має бути третє читання, остаточне. Сьогодні ми маємо специфіку, пов'язану із коронавірусом, і проблеми із забезпеченням голосів у Верховній Раді, тому дуже сильно посунулося перше чтиання. Для того, щоб забезпечити вчасне друге читання до 20 листопада, бюджет мав надійти до ВР як мінімум 10 днів тому. Але він надійшов лише в п'ятницю і ми розуміємо, що раніше наступного пленарного тижня вони його в сесійну залу не винесуть", - розповів Олег Пендзин.

Крім того як зауважив експерт, на проєкт чекає ще дуже багато депутатських поправок, тому що поки що є пропозиції до поправок лише Кабінету Міністрів: "Ми розуміємо, що депутати досить серйозно будуть радагувати цей бюджет і давати свої пропозиції. Тому, думаю, що й наступного тижня ми не побачимо остаточне прийняття державного бюджету".

"Між першим і другим читанням кардинальних змін не відбулося. Основні макроекономічні показники, які закладалися в державний бюджет, залишились без змін. Йдеться про відсоток росту української економіки - 4,6 % ВВП, без мін залишилися очікування валютного курсу - 29,1, інфляція та інші базові макроекономічні показники", - зауважив Пендзин.

Він пояснив, що трохи змінився дефіцит бюджету - з 6 % до 5,5 %, проте це не поміняло кардинально структуру проєкту: "Змінилася мінімальна заробітна плата: в першому читанні планувалося, що вона збільшиться до 6 тисяч з першого грудня і до 6,5 тисяч - з першого липня. Але друге підняття перенесли на 1 грудня 2021 року. Трохи відтягнули підняття мінімалки, але до кінця наступного року вона все одно буде 6,5 тисяч гривень".

"Я вважаю, що бюджет, на жаль, не є збалансованим, тому що закладені нереалістичні цифри. В цьому бюджеті немає необхідних грошей на заробітні плати освітянам: уряд вирішив наступного року освітянам не підвищувати оплату праці. Також не закладені відповідні кошти для боротьби з COVID: на наступний рік немає "ковідного" фонду і гроші для COVID розмазані по інших програмах. А всі країни світу, які потерпають від пандемії, закладають в своїх бюджетах мінімум 5 % від ВВП на охорону здоров'я. Український бюджет сформовано так, що на охорону здоров'я виділено 4,3 % від ВВП", - наголосив Олег Пендзин.

Разом з тим, за словами експерта Економічного дискусійного клубу, в нас значно збільшилися видатки на силові відомства та з'явилися статті, які викликають питання: "Йдеться про видатки на кшталт "субвенції на соціально- економічний розвиток регіонів", що по суті є подачкою мажоритарним депутатам для того, щоб вони проголосували за друге читання державного бюджету".

Також Олег Пендзин негативно висловився й щодо планів влади порушувати питання реструктуризації боргів перед міжнародними партнерами: "Коли ви говорите, що збираєтеся оголосити дефолт, а розмови про реструктуризацію і є технічним дефолтом, відмовою від виконання своїх обов'язків, то хто дасть нам гроші в борг? Це помилка. Якщо ви хочете провести реструктуризацію, то зробіть це так, аби не інформувати про це весь фінансовий світ".

"Якщо ви це робите, то ви повинні розуміти, що вам ніхто не дасть вам ані копійки грошей. А ми наступного року маємо віддати більше 400 мільярдів гривень боргів", - підсумував Пендзин. За матеріалами http://www.nrcu.gov.ua/ (UA:Українське радіо)