Рада не вкладається в терміни розгляду держбюджету-2021 - Гетманцев

Верховна Рада не вкладається у встановлені законодавством терміни з розглядом проєкту держбюджету на 2021 рік. Про це 16 листопада в коментарі журналістам заявив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише УНІАН.

"Ми, очевидно, не вкладемося в установлений Бюджетним кодексом термін. На жаль, і ми маємо вибачитися перед людьми, ми не будемо дотримуватися цього терміну", - сказав нардеп.

За словами Гетманцева, парламент отримає від уряду проєкт бюджету на початку грудня, після цього народні депутати зможуть розглянути проєкт.

Законопроєкт про державний бюджет України розглядають депутати за процедурою трьох читань. Крайній термін затвердження документа - 1 грудня.

Проєкт держбюджету на 2021 рік опублікували 14 вересня. У бюджеті доходи становили 1,071 трлн грн, витрати - 1,350 трлн грн і дефіцит - 270 млрд грн. Курс, на основі якого Міністерство фінансів вираховує основні показники на наступний рік, закладено на рівні 29,1 грн/$.

У вересні спікер ВР Дмитро Разумков говорив, що 20 жовтня - це крайній термін, коли Верховна Рада має ухвалити й направити свої пропозиції щодо проєкту держбюджету на 2021 рік до Кабінету Міністрів.

Однак парламент не розглянув проєкту закону про державний бюджет усупереч регламенту. Замість цього президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище.

Заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповідала, що до проєкту подано приблизно 5 тис. правок.

5 листопада Верховна Рада ухвалила за основу проєкт держбюджету на 2021 рік, який передбачає доходи в розмірі 1,071 трлн грн, витрати - 1,350 трлн грн і дефіцит - 270 млрд грн.

За матеріалами гордон.