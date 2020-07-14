Рада ухвалила закон про гральний бізнес

Верховна Рада ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

За ухвалення відповідного законопроєкту No2285-д у другому читанні та в цілому проголосували 248 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Також законом передбачається регулювання "класичних" лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

До законопроєкту No2285-д надійшло майже 3,5 тис. правок. За словами заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка (фракція "Голос"), комітет до другого читання врахував половину усіх внесених поправок до законопроєкту. За матеріалами Укрінформ.