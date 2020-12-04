Рада ухвалила закон про податкові канікули для ФОПів, списання для них податкового боргу або відстрочку з його виплати

Верховна Рада (ВР) ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, який передбачає введення податкових канікул для фізичних осіб - підприємців першої групи (ФОПів), а також списання для них податкового боргу або відстрочку з його виплати. За ухвалення законопроєкту N4430 за основу проголосували 305 депутатів, в цілому за нього проголосували 302 народних обранці.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Як зазначив з трибуни прем`єр-міністр Денис Шмигаль, цей законопроєкт є частиною так званого пакету президента Володимира Зеленського про допомогу бізнесу на випадок посилення карантину.

За його словами, законопроєктом пропонується запровадити податкові канікули для 200 000 ФОПів першої групи - вони звільняються від сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня по травень 2021 року. Крім того, списується податковий борг, якщо станом на 1 листопада 2020 року він не перевищує 3060 гривень.

Також законопроєкт передбачає відтермінувати до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платниками податків - фізичними особами, в тому числі самозайнятими особами, якщо він не перевищує 6800 гривень.

Як додав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, законопроєкт списує пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців від дня набуття чинності законом.

Також подовжуються на три місяці терміни для списання єдиного соціального внеску для так званих "сплячих ФОПів".

Нагадаємо: президент Володимир Зеленський подав три законопроєкти, спрямовані на допомогу бізнесу і працівникам, чия сфера діяльності підпадає під заборону в разі посилення карантину.

Раніше ВР ухвалила президентський закон про підтримку бізнесу на період карантину.