Рада відхилила пропозиції Кабміну про зарплати держслужбовців

Верховна Рада відхилила урядовий законопроєкт щодо вдосконалення проходження державної служби, що передбачав, зокрема, зміну структури оплати праці та запровадження нової класифікації посад державної служби.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, пропозицію повернути відповідний проєкт закону No3748 на повторне читання підтримали 175 народних депутатів, а за те, щоб направити документ суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, проголосували 189 парламентаріїв із 226-ти необхідних, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт закону вважати відхиленим", - оголосив перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук за результатами голосування.

Як зазначала голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина, цим законопроєктом передбачалося внести низку концептуальних змін та уточнень в законодавство про держслужбу. Зокрема, за її словами, проєкт закону спрямований на забезпечення політичної нейтральності членів комісії з питань вищого корпусу державної служби, запровадження нової класифікації посад державної служби та оптимізацію штатної чисельності.

Крім того, документ передбачає визначення та призначення єдиного переможця конкурсу на посаду з найвищим рейтингом.

"Наразі визначається до 5 переможців, а це знижує рівень мотивації учасників", - зауважила Алюшина.

Вона поінформувала, що законопроєктом передбачається можливість ефективного використання кадрового потенціалу, визначеного на конкурсах, тобто формування резерву з других та третіх у рейтингу кандидатів для подальшого призначення на відповідні посади.

Водночас проєктом закону передбачалося врегулювання підходів до оплати праці державних службовців та структури заробітної плати. "Це посилення ролі посадового окладу, обмеження премій та скасування стимулюючих виплат, які встановлюються суб'єктивно", - зауважила Алюшина.

Згідно з текстом проєкту, наприклад, планувалося скасування надбавок за ранг державного службовця. За матеріалами Укрінформ.