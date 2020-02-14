Рекордную прибыль за 2019 год заработал ПриватБанк - 32 млрд гривен

Больше половины рекордной прибыли украинских банков в прошлом году получил ПриватБанк, свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Из 59,6 миллиардов прибыли Приват получил 32,609 млрд грн.

Вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков продолжает занимать Райффайзен Банк Аваль (4,749 млрд грн), третью - ПУМБ (2,623 млрд грн). На четвертой позиции закрепился Укрсиббанк (2,580 млрд грн), а пятую занял ОТП Банк (2,537 млрд грн).

Вместе с тем Укрэксимбанк за квартал опустился с четвертой позиции на 11-ю, задекларировав 1,002 млрд грн чистой прибыли, а Укргазбанк поднялся на шесть позиций - до 10-й, зафиксировав 1,299 млрд грн.

Наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Правэкс Банк - 121,502 млн грн, второе место занял Скай Банк, чистый убыток которого составил 27,543 млн грн, третье - Альпари Банк (18,435 млн грн), четвертое - Коминвестбанк (17,982 млн грн), пятое - Украинский банк реконструкции и развития (4,409 млн грн). Вместе с тем Банк Кредит Днепр, который до этого по итогам девяти месяцев 2019 года находился на третьей позиции по убытку, задекларировал 309,903 млн грн чистой прибыли и занял 18-е место

В целом, в прошлом году прибыльными были 69 из 75 работающих в Украине банков. По материалам https://zachem.com.ua