Резніков запропонував створити держпідприємство для утримання КПВВ

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запропонував створити окреме держпідприємство, яке відповідатиме за утримання КПВВ.

Про це розповів перший заступник міністра Ростислав Замлинський у програмі "Насправді: Донбас" в ефірі телеканалу "ДОМ".

"Міністерство реінтеграції, Олексій Юрійович Резніков, як профільний віцепрем'єр, виступив з ініціативою про створення окремого державного підприємства, в зоні відповідальності якого буде утримання КПВВ", - сказав заступник міністра.

За його словами, йдеться про три КПВВ на адмінкордоні між Херсонською областю та АР Крим, чотири КПВВ у Донецькій області і три в Луганській (один з яких діє - це "Станиця Луганська", а також "Золоте" і "Щастя", які планують відкрити).

"Це буде зона відповідальності конкретно взятого державного підприємства, яке забезпечуватиме і відповідний благоустрій, і утримання", - зазначив чиновник.

Замлинський уточнив, що в міністерстві розуміють, що рано чи пізно окуповані території все одно перейдуть під повноцінну юрисдикцію української влади, тому ці КПВВ не стаціонарні.

"Ми припускаємо, що вони будуть з модульних конструкцій. І дуже хочемо, щоб найближчим часом вони були на кордоні з Російською Федерацією. Там, де це передбачено в рамках міжнародних домовленостей", - висловив позицію представник Міністерства реінтеграції.

23 липня спеціальний представник глави ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау повідомила, що планується відкриття двох нових КПВВ на Донбасі - в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області - не пізніше 10 листопада 2020 року. За матеріалами Укрінформ.