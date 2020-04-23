Ринат Ахметов за 7 лет потерял 80% состояния - Bloomberg

Состояние богатейшего украинца Рината Ахметова с 2013 года сократилось, по оценкам западных журналистов, на 20 миллиардов долларов. За семь лет Ахметов потерял 80% своего состояния из-за спада сырьевых рынков.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, в 2013 году состояние бизнесмена составляло 22,4 миллиарда долларов. По данным журнала Forbes, за год его состояние сократилось с $6 млрд до $2,4 млрд, что опустило его на 875 место (272-е годом ранее) в рейтинге миллиардеров.

По мнению журналистов, нынешней задачей украинского магната является сохранение его бизнеса на плаву, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению цен на промышленные товары.

Трудные времена для "Метинвеста", крупнейшего производителя стали в стране, начались в 2019 году с падения мировых цен на металлы, а также роста курса гривны по отношению к доллару более чем на 16%. Это привело к снижению прибыли холдинга. Согласно сообщению "Метинвеста", в этом месяце компания не столкнулась с проблемой нехватки заказов, но может приостановить некоторые проекты модернизации из-за кризиса.

Теплая погода зимой привела к снижению потребления электроэнергии и газа. В результате добыча угля в энергокомпании Ахметова ДТЭК может упасть на 30% в этом году. "ДТЭК привык полагаться на себя в кризисных ситуациях и решать их. Но сегодня наш запас прочности закончился", - сказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Представитель СКМ, холдинговой компании Ахметова, заявил в электронном письме агентству, что планирует сосредоточиться на "основных" промышленных предприятиях, а не расширять сельскохозяйственную деятельность компании HarvEast. По материалам Страна.ua