Россия впервые с 2012 года назначила своего торгового представителя в Украине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Бабко торговым представителем РФ в Украине. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, пишет УНН.

"Назначить Бабко Андрея Владимировича торговым представителем РФ в Украине, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе распоряжения No 342-р.

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя выполнял Сергей Соломин.

В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово- промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал пост заместителя торгпреда РФ в Китайской Народной Республике.

Добавим, ранее Путин заявил, что Россию и Украину "растягивают", чтобы устранить конкурента. "Любое объединение (усилий) России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать". При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.