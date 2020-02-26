Руководитель "Укрэнерго" уходит в отставку

Руководитель национального оператора энергосистемы Украины ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подал в отставку. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook, передает УНН.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности главы правления Укрэнерго. Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - сообщил Ковальчук.

Так, чиновник указал, что не разделяет текущую политику в отрасли, а "особо политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики".

"Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокировка деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", - отметил Ковальчук.

Решение о главе "Укрэнерго" должно быть принято в ближайшее время - Гончарук.