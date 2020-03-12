Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25 за баррель - Bloomberg

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть в Европе, являющейся традиционным рынком сбыта российской нефти, по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Об этом сообщает Bloomberg.

Данное предложение Саудовской Аравии является частью ценовой войны с Россией, начавшейся после ее отказа дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+.

В сообщении агентства говорится, что европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), среди которых Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA, предложен объем дополнительных поставок от саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco, составляющий от 25 до 200% их обычного оборота.

Отмечается, что для России нефтяной рынок Европы, несмотря на рост поставок в страны АТР, остается основным. Качественные характеристики марки Arab Light схожи с российской смесью Urals.

Стоит отметить, что предложенная цена 25 долларов за баррель при нынешних котировках - это почти на 20% дешевле российской нефти. По материлам УНИАН.