СБУ підозрює колишнє керівництво ДПС у "кришуванні" конвертцентрів

Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби у "кришуванні" конвертцентрів і організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Про це повідомили в СБУ за підсумками обшуків квартири ексголови ДПС Сергія Верланова, інформує Антирейд.

За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС.

"Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість", - стверджують в СБУ.

Крім того встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб'єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками "ризиковості" (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки.

В СБУ впевнені, що дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.

Вже заблоковані банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі, і накладений арешт на ліміти цих компаній з податку на додану вартість в електронній системі адміністрування ПДВ.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.