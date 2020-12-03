СБУ проводить обшуки в ДК "Укроборонпром" та ДП "Укрспецекспорт".

Про це повідомила пресслужба Державного концерну.

Обшуки пов'язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів та проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва.

Повідомляємо, що сьогодні, 3 грудня 2020 року, співробітниками СБУ проводяться обшуки у приміщеннях Укроборонпрому та компанії Укрспецекспорт, яка є учасником Концерну.

Укроборонпром та Укрспецекспорт забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи в рамках ухвали суду. Обидві установи працюють в штатному режимі, - йдеться у повідомленні держконцерну

У Службі безпеки України цю подію поки ніяк не прокоментували. за матеріалами mil.in.ua