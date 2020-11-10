СБУ проводить розслідування щодо негативних результатів аудиту Нафтогазу - Шмигаль

Служба безпеки України проводить розслідування щодо негативних результатів аудиту НАК Нафтогаз України, результати будуть оприлюднені. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" Прем'єр- міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Стосовно НАК Нафтогазу, там був проведений аудит за минулі роки роботи. Є результати такого аудиту, Державна аудиторська служба проводила його, результати є негативними. Частину з них ми вже бачили в ЗМІ, але там були представлені некоректні матеріали. За результатами аудиту СБУ зараз проводить розслідування. Результати будуть оприлюднені", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, уряд затвердив оновлену редакцію статуту НАК "Нафтогаз України", що наближає умови роботи компанії до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).