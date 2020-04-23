СБУ та ДБР провели обшуки в Державній митній службі

Служба безпеки України та Державне бюро прийшли з обшуками до Державної митної служби, повідомила "Нова митниця" у Facebook. Вказано, що обшуки провели через замовлення для митниці нового герба.

"Сьогодні в Держмитслужбі відбулися обшуки - представники СБУ та ДБР зацікавилися гербом митниці", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що у грудні минулого року Держмитслужба замовила розробку символіки та концепції нової форми для митниці. Це коштувало близько 30 тисяч гривень.

"ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапору, форми та інших елементів геральдики для Державної митної служби України. Наявні усі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі. 25 лютого проєкт нових геральдичних знаків був надісланий до Міністерства фінансів на погодження", - додали в "Новій митниці".

СБУ та ДБР вилучили копії документів щодо виконання наведених послуг. У Державній митній службі переконані, що обшуки відбулися за надуманою політично вмотивованою справою. Однак у відомстві заявили про те, що сприятимуть правоохоронним органам в рамках розслідування.

Раніше колишній міністр фінансів Ігор Уманський, заявив про те, що в Митній та Податковій службах нібито відбуваються махінації з ПДВ. За його словами, через це держбюджет щомісяця не доотримує 5 млрд грн.

У свою чергу голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Уманський може займатися питанням корупції у митниці та податковій як його радник. За його словами, для координації роботи створять міжвідомчу та аналітичну групи.

На Банковій стверджують, що за допомогою колишнього міністра фінансів, Єрмак хоче з'ясувати масштаби корупції в податкових і митних органах, а також скільки грошей через це недоотримує державний бюджет.

Після скандалу з його братом, Андрій Єрмак намагається створити для себе імідж борця із корупцією. При цьому за даними Дзеркало тижня. Україна, із тонкощами махінацій із ПДВ, про які Уманський публічно заявляв після звільнення, ексміністра ознайомив колишній голова ДФС Роман Насіров. За матеріалами DT.UA