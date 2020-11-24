СБУ заблокувала "злив" конфіденційних даних з податкової й митниці

Кіберспеціалісти Служби безпеки України заблокували несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом інформаційно- телекомунікаційних систем державної податкової та митної служб.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи служб організували цей механізм з використанням чат-ботів, інтернет-ресурсів і телеграм- каналів, використовуючи наявність вразливостей у відомчих базах даних.

У протиправні схеми були залучені посадові особи ДПС, ДМС і співробітники банківської установи. Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації про фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, експортно-імпортні операції суб'єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства. За матеріалами Укрінформ.