Сеть АТБ установила нормы продажи продуктов в одни руки для защиты покупателей от спекулянтов. Ограничения на продажу товаров начнут действовать уже с сегодняшнего дня, 17 марта. Об этом сообщает "РБК-Украина.

Компания "АТБ-Маркет" ввела в сети превентивные меры, которые позволят избежать нехватки товаров в отдельных магазинах сети на фоне ажиотажного спроса паникующих покупателей и спекулянтов.

"Ажиотаж создают не столько запасливые граждане, сколько недобросовестные покупатели, которые затем спекулируют товарами первой необходимости. Чтобы не допустить искусственно созданного ажиотажа, компания "АТБ-Маркет" вводит во всех супермаркетах превентивные меры. В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки", - значится в сообщении.