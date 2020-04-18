Щонайменше дві з половиною тисячі людей в Україні щодня втрачають роботу через карантин

На сайтах із вакансіями кількість шукачів зросла більше ніж на половину. Ринок праці зменшується і трансформується до невпізнаваності, йдеться в сюжеті "ТСН".

Державна служба зайнятості звітує: по всій країні за останній місяць безробітних побільшало на 89 тисяч. Це лише ті, хто прийшов і став на біржу праці. Водночас експерти торгово-промислової палати нарахували мінімум півмільйона людей.

Якщо додати тих, хто не був працевлаштований і до карантину - загальний рівень безробіття може бути більшим за два мільйони українських громадян. Теоретично, ці два мільйони нині претендують на 55 тисяч вакансій - тих, що пропонує держава. Для порівняння, іще місяць тому їх було більше 76 тисяч.

Популярний сайт вакансій проаналізував ситуацію. Так, сфери які раніше забезпечували чи не найбільше робочих місць, а це туризм, спорт і краса, а також готельний бізнес, нині потребують втричі менше людей. Натомість працедавці відкрили справжнє полювання на продавців-касирів. Заробітну платню при цьому підвищувати не квапляться. Середня в оголошеннях - 9 500 гривень. Також значно зріс попит на кур'єрів. Лише один поштовий сервіс відкрив по всій країні 2 тисячі вакансій.

Пандемія нагадала про найболючіше: нестачу медичних кадрів. Одна з районних лікарень Тернопільщини терміново шукає лікаря-інфекціоніста. Пропонують терапевтам подумати про перекваліфікацію, окрім того, приїжджим готові надати житло. Зарплата - 6 тисяч гривень.

Загалом, в різні регіони потрібно більше трьох тисяч фахівців у сфері охорони здоров'я. Водночас, за даними Державної служби зайнятості, середній заробіток лікаря в Україні - майже 7 500 грн, а медсестри - трохи більше 5 000 грн.

Дуже потрібні під час карантину водії, охоронці, а ще працівники сільського та лісового господарств, будівельники, дорожні робочі.

Так, на Тернопільщині шукають поліцейських, а на Запоріжжі бракує пакувальників. Центр зайнятості міста Бровари, що під Києвом, взагалі "викинув" в соціальні мережі усі вакансії разом із зарплатнею. Утім, в коментарях одразу запитали про віддалену роботу. Бо під час карантину, елементарно, ні з ким лишити дітей.

Нагадаємо, через коронавірус близько 30% українських заробітчан у Польщі втратили роботу.