Шевченко не виключив, що НБУ продовжить судитися з Коломойським

Національний банк не буде змінювати політику щодо націоналізованого "ПриватБанку", з яким судяться колишні власники - олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Про це заявив на брифінгу 20 липня новопризначений голова НБУ Кирило Шевченко, передає "Громадське".

Він зазначив, що поки не знайомився з деталями судових справ навколо "ПриватБанку".

"Але я як голова Нацбанку думаю, що Нацбанк під моїм керівництвом збереже таку ж політику щодо "ПриватБанку", якою вона була і до цього", - наголосив Шевченко.

Відзначимо, що новий голова НБУ також розповів, що Національний банк України не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку, тим більше, що тренд змінився в бік зміцнення гривні,

Також Шевченко під час брифінгу після його подання до Нацбанку назвав основні пріоритети своєї роботи в НБУ.

Раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк погасив борг перед Національним банком за кредитами рефінансування на 2,34 млрд грн, які були видані банку ще до націоналізації

На сьогодні суди різних інстанцій розглядають сотні знакових виробництв, пов'язаних з ПриватБанком.

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у державну власність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд грн. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

В кінці 2018 року Високому суді Лондона було винесено офіційне рішення у справі за позовом ПриватБанку до його ексвласників. Суддя дозволив банку оскаржити рішення суду у першій інстанції в питанні юрисдикції. Суд визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, але прийшов до висновку, що не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.

ПриватБанк подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона про невідповідність його юрисдикції позову держбанку до колишніх власників Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову і шести пов'язаних з ними компаній.

У грудні 2017 роки вже державний ПриватБанк домігся того, що Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт активів ексвласників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і шести компаній, які їм імовірно належать або знаходяться під їхнім контролем. За допомогою цього судового розгляду ПриватБанк збирається повернути понад 2,5 млрд доларів, з урахуванням відсотків.

Юристи олігарха Ігоря Коломойського ставлять під сумніви результати розслідування компанії Kroll, згідно з якими ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій мінімум упродовж 10 років до націоналізації, що призвело до збитків у розмірі 5,5 млрд доларів.

В кіпрському суді справу ПриватБанку буде розглядатися в кращому випадку 5-7 років.

15 червня 2020 року Національний банк України відкликав кілька мільярдних позовів до компаній Коломойського після того, як 5 червня Велика палата Верховного суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку України, Кабміну та ПриватБанку, скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів обміну їх коштів в банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Вердикту Верховного суду по цій справі очікує Шостий апеляційний адмінсуд, який би розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконним націоналізації ПриватБанку, а також Госпсуд Києва в справі за позовом Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій ПриватБанку.

Після отримання тексту рішення Шостий апеляційний адмінсуд зможе розблокувати розгляд апеляції держави на рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку. За матеріалами ZN.UA.