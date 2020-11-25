Шмигаль допустив введення локдауна на новорічні свята

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв, в тому числі й до можливого введення карантину на зимові свята.

Про це прем'єр-міністр повідомив під час засідання уряду, передає Суспільне у своєму Telegram-каналі.

"Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, в тому числі і до можливого введення карантину на зимові свята", - заявив прем'єр-міністр.

Раніше стало відомо про те, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов допустив введення повного локдауна на новорічні свята.Чи буде в Україні тотальний локдаун?

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає план введення жорсткого локдауна в Україні, проте це лише запасний варіант на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Після наради з прем'єр-міністром мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що Кабмін обговорює можливість введення повної локдауна в Україні в грудні через ситуацію з COVID-19.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко підтвердив, що в разі різкого зростання захворюваності COVID-19 в Україні влада може піти на введення тотального локдауна.

Зі свого боку міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував запланувати двотижневий локдаун в Україні на Різдво і Новий рік.

За матеріалами nv.ua