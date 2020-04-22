Шмигаль хоче створити 500 тисяч робочих місць з зарплатами до 8 тисяч гривень

Уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць при цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю РБК розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, владі важливо збалансувати заходи карантину і процеси відновлення економіки. "І тут я ще раз повернуся до тієї великої кількості робочих місць (близько 500 тисяч). Недорогих. Можу сказати умовно, поки ми ще вважаємо, але сума коливається 6000-8000 гривень", - заявив прем'єр.

Він заявив, що це проста робота, на яку людина зможе прийти влаштуватися, і на наступний день вже її отримати. Як зазначив Шмигаль, наприклад, робітники потрібні, щоб класти бруківку або займатися озелененням.

"По-перше, ми таким чином приберемо у наших містах, районах і в цілому в Україні за допомогою такої кількості і такої якості робочих місць. По- друге, як я вже говорив, ми дамо можливість людям вже зараз заробляти мінімальні кошти", - сказав прем'єр.

Разом з тим він визнав, що зарплати у 8 тисяч гривень - на сьогоднішній день вистачить в кращому випадку тільки на їжу.

"Для того, щоб харчуватися, достатньо. Якщо розглядати одяг, інші предмети і засоби побуту, тоді згоден. Але я повторюю, це не відкладання, ми говоримо суто про заробіток, щоб елементарно прожити", - додав Шмигаль.

Тим часом, з 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини і протягом півроку шукати там роботу. За матеріалами www.obozrevatel.com