Шмигаль назвав умови отримання траншу від ЄС

2020-07-23 22:17

Для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимоги. Лише після виконання цих вимог Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.

За словами Шмигаля, отримання другого траншу від ЄС буде можливим лише після виконання спеціальних умов:

  • управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;
  • реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;
  • запровадження IT-рішень;
  • реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;
  • продовження реформи державної служби;
  • покращення бізнес-клімату;
  • продовження розширення повноважень приватних виконавців;
  • питання післясудового врегулювання спорів;
  • поетапна ліквідацію існуючої Державної фіскальної служби;
  • секторальні реформи та державні підприємства.

Прем'єр зазначив, що загалом всі умови можна поділити на чотири блоки.

Крім того, в Україні в рамках програми співпраці з ЄС планують створити комісію з питань етики судів.

Участь у створенні цієї комісії братимуть міжнародні експерти.

"По судовій системі передбачається міжнародна участь. Що стосується судової реформи - це реформа Вищого адміністративного суду України, реформа кваліфікаційної комісії та створення комісії з питань етики з міжнародною участю", - додав Шмигаль. За матеріалами rubryka.com

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