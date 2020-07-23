Шмигаль назвав умови отримання траншу від ЄС

Для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимоги. Лише після виконання цих вимог Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.

За словами Шмигаля, отримання другого траншу від ЄС буде можливим лише після виконання спеціальних умов:

управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;

реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;

запровадження IT-рішень;

реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;

продовження реформи державної служби;

покращення бізнес-клімату;

продовження розширення повноважень приватних виконавців;

питання післясудового врегулювання спорів;

поетапна ліквідацію існуючої Державної фіскальної служби;

секторальні реформи та державні підприємства.

Прем'єр зазначив, що загалом всі умови можна поділити на чотири блоки.

Крім того, в Україні в рамках програми співпраці з ЄС планують створити комісію з питань етики судів.

Участь у створенні цієї комісії братимуть міжнародні експерти.

"По судовій системі передбачається міжнародна участь. Що стосується судової реформи - це реформа Вищого адміністративного суду України, реформа кваліфікаційної комісії та створення комісії з питань етики з міжнародною участю", - додав Шмигаль. За матеріалами rubryka.com