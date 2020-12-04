Шмигаль: Основне занепокоєння у МВФ викликала зміна керівника Нацбанку

У нас, згідно з меморандумом з МВФ, є 10 структурних маяків: чотири з них ми вже виконали, шість перебувають, з випередженням термінів, на стадії виконання. До них у чиновників фонду питань немає. Україна продовжує співпрацю з МВФ. У нас є взаєморозуміння, і ми швидко зближуємо позиції. Це підтвердила і остання розмова президента Володимира Зеленського з главою МВФ Крісталіною Георгієвою.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль Журналу Корреспондент.

"Основне занепокоєння у МВФ викликала зміна керівника Нацбанку. Фонд вивчав ситуацію, дивився, як буде діяти нове керівництво Національного банку, чи збережеться незалежність цього інституту. Візит глави НБУ у Вашингтон і його спілкування з міжнародними партнерами ці питання багато в чому зняли.

Далі виникла спровокована рішенням Конституційного суду антикорупційна криза. Рішення КС збентежило і послів країн G7, і МВФ. Питання з КС поки залишається на порядку денному і його треба вирішувати на законодавчому рівні. Всі гілки влади консолідовано працюють над вирішенням цього питання", - зазначив прем'єр.