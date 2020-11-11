Шмигаль пообіцяв підтримати бізнес після введення карантину вихідного дня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий підтримати бізнес після введення карантину вихідного дня.

Зокрема, глава уряду зазначив, що 11 листопада буде розглянуто питання про компенсацію частини зарплат робітників у зв'язку з простоєм виробництва.

Також у Кабміні можуть вирішити питання виплат на дітей для сімей підприємців, які діяли навесні 2020 року.

Шмигаль пообіцяв спільно з Торгово-промисловою палатою розробити механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином вихідного дня.

"Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи", - написав прем'єр.

За матеріалами rubryka.com