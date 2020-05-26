Шмигаль розповів, коли може поновитися міжнародне авіасполучення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в рамках послаблення карантину прогнозує відновлення авіасполучення, в тому числі міжнародного, вже в наступному місяці. Шмигаль сказав, що найближча дата, коли європейські країни оголосили про можливості відкриття авіасполучення, це не раніше 15 червня.

"Авіасполучення, міжнародне в тому числі, відновиться ймовірно в червні місяці. Але потрібно, щоб відновився повідомлення з тими куди летіти. Необхідно розуміти, які країни також відновлять авіасполучення", - сказав Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері.

Крім того, міжміське транспортне сполучення наземного транспорту буде відкрито з третього етапу виходу з карантину.

Нагадаємо, в рамках послаблення карантинних заходів у Києві 1 червня відновлять роботу дитячі садочки, готелі, відкриються пляжі та кладовища. 1 червня будуть працювати готелі, але це не стосується ресторанів на їх території, а рішення про відновлення роботи ТЦ прийматимуть окремо. Це буде залежати від захворюваності. За матеріалами DT.UA