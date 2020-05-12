Шмигаль розраховує до кінця травня підписати новий меморандум з МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені в держбюджет-2020.

Україна розраховує до кінця травня підписати новий меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час зустрічі в режимі відеоконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Шмигаль висловив сподівання, що співпраця України з МВФ за програмою stand- by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені в держбюджет-2020.

"Це не лише фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій та показник того, що ми перебуваємо на шляху системних реформ", - зазначив очільник українського уряду.

Шмигаль висловив сподівання, що меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня.

Сторони також обговорили економічну ситуацію, зокрема, питання подолання наслідків пандемії коронавірусу. Прем'єр-міністр подякував Німеччині за стабільну фінансову підтримку, наголосивши, що з 2014 року ця країна надала Україні 1,4 млрд євро, 150 млн євро з яких (не використаний резерв) планується спрямувати на закупівлю медичного обладнання для лікарень та на підтримку малого та середнього бізнесу в умовах коронакризи.

"Підтримка малого бізнесу - це може бути ще один напрямок, куди будуть направлені кошти. Наприклад, на відшкодування банківських відсотків за кредитами, взятими малим бізнесом, або на розвиток певних галузей, які постраждали в результаті коронавірусу", - наголосив прем'єр-міністр.

Під час віртуальної зустрічі сторони також порушили питання трансформації вугільних регіонів. Зокрема, питання допомоги у втіленні пілотного проекту на одній з українських шахт. Канцлер запевнила, що Німеччина із задоволенням візьме участь у такому проекті.

Як повідомляв УНІАН, уряд очікує завершити переговори з МВФ до 15 травня.

Речник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс заявив, що фокус переговорів МВФ і України змістився на нову програму фінансування, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії в економіці і сфері охорони здоров'я і може стати резервною, оскільки українська влада ще не виконали умови для отримання коштів за трирічною програмою розширеного фінансування обсягом 5,5 млрд дол., про яку домовилися в грудні 2019 року. За матеріалами УНІАН.