Шмигаль сказав, коли в Україні відкриють метро і запрацює міжміський транспорт

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання відновлення роботи метро і міжміського транспорту буде розглядатися, коли Україна пройде пік захворюваності на коронавірус.

- Сьогодні в ці дні ми знаходимося в піку захворюваності. Переломний етап - це коли зрозуміємо, що ми пройшли пік захворюваності і починаємо рухатися до низу. Міський громадський транспорт працює. Тут питання нашої співпраці з міськими головами щодо збільшення кількості цього транспорту, - зазначив Шмигаль.

За його словами, роботу метрополітенів та міжміського транспорту дозволять, коли Україна пройде пік захворюваності.

- Це дуже важливе питання, і допоки ми не пройшли цей пік, то уявіть, що 2 млн людей кожного дня збираються разом доволі близько у вагонах, контакт. Метро і міжміський транспорт можуть бути таким великим каталізатором поширення хвороби, - додав Шмигаль.

За матеріалами Факти ICTV