Шмигаль: відновлення роботи метро неможливе до 22 травня

За словами прем'єра, ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення роботи метрополітенів неможливе до 22 травня.

Як передає прес-служба Офісу президента, про це він повідомив на традиційній нараді президента України Володимира Зеленського з представниками Кабміну та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19.

Зазначається, що на нараді також порушували питання запуску транспорту, серед іншого - метрополітену.

Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Адже ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася. За матеріалами УНІАН.