Швейцарія допоможе Україні запустити виробництво апаратів ШВЛ у Хмельницькому

Україна та Швейцарія підписали домовленість про спільний проєкт, що запустить у Хмельницькому виробництво апаратів штучної вентиляції легень, розроблених у Швейцарії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Меморандум між урядами України та Швейцарії 3 грудня підписали Ольга Стефанішина та посол Швейцарії в Україні та Молдові Клод Вільд.

Проєкт під назвою "Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19" передбачає залучення гранту у розмірі до 1,5 млн швейцарських франків (понад 1,6 млн дол. США) для будівництва лінії для виробництва апаратів вентиляції легень у Хмельницькому.

Апарати розроблені Швейцарським федеральним технологічним інститутом у Цюриху.

Виробництво розгорнеться на базі держпідприємства "Новатор", яке входить до складу ДК "Укроборонпром" і є сертифікованим виробником медичного обладнання в Україні.

"Відкриття на Хмельниччині виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень дозволить забезпечити державні медичні заклади доступним обладнанням та гарантувати допомогу тяжкохворим пацієнтам на коронавірус. Важливо також і те, що це рішення підтримає економіку України. Саме такий формат локалізації виробництва дозволяє створити нові робочі місця, забезпечити обмін досвідом і технологіями та водночас укріпити нашу співпрацю з міжнародними партнерами. Символічно, що центром для європейських інвестицій стане місто, де ми плануємо відкрити наступний Офіс з євроінтеграції", - зазначила Ольга Стефанішина. За матеріалами УП Європейська правда.