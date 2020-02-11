Силовики пришли с обыском в "Киевметрострой" и "Укргазбанк"

Обыски связаны с возможным хищении средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь

Прокурора совместно с СБУ проводит обыски в ПАО "Киевметрострой", в отделениях АБ "Укргазбанк" и в нескольких частных структурах. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Следователи и оперативные работники СБУ совершают многочисленные обыски по факту мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро", - говорится в сообщении.

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе города Киев.

Напомним, что 16 января 2020 года по ходатайству Офиса генерального прокурора следователь судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений в рамках уголовного производства по предотвращению мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами и руководством компании во время строительства данного участка метро.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. По материалам 112.ua