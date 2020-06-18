Ситник назвав суму коштів, які НАБУ принесло в бюджет України

За останні місяці з двох справ було стягнуто до бюджету застави за порушення обмежень загальною сумою в 65 мільйонів гривень. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.

"Якщо проаналізувати останні місяці, то лише з двох справ було стягнуто до бюджету застави за порушення обмежень загальною сумою в 65 мільйонів гривень. Ця сума вже пішла в бюджет і, навіть, якщо будуть виправдувальні вироки, 65 мільйонів ніколи не повернуться назад", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, по справі щодо "Укрнафти" коли вже були підготовлені проекти повідомлень про підозри, 600 мільйонів гривень було повернуто на їхні рахунки.

"У справі Вадима Альперіна заарештовано більш ніж 400 мільйонів гривень - це сума, яка зараз перебуває на рахунках казначейства. Справа зараз готується для передачі до суду...І це я не говорю про ті більш ніж 5 мільярдів активів, які арештовані у справах, що перебувають у судах і на стадії досудового розслідування. Великі суми вже повернуті до бюджету, відшкодовані в ході розслідування", - додав Ситник.

Нагадаємо, що НАБУ оприлюднило фото 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар.

Пізніше було повідомлено, що в межах цієї справи було затримано трьох осіб. вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження - 14 червня. За матеріалами УНН.