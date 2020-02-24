СМИ составили список городов с самой дорогой коммуналкой

Составлен рейтинг украинских городов с самой дорогой стоимостью коммунальных услуг

Его опубликовало издание Лига, передает "ДС".

В Украине нет официальных данных, в каких регионах тарифы выше. Авторы рассчитали нормативные расходы на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 квадратных метров. В квартире есть : горячая/холодная вода, тепло, электроэнергия и газ, но отсутствуют счетчики.

Издание отмечает, что реальные цифры, скорее всего, отличаются от их результатов, поскольку у каждого домохозяйства благодаря счетчикам индивидуальное потребление.

Лидером рейтинга с самыми дорогими коммунальными услугами оказался город Днепр - 3466 гривен, далее идут Кропивницкий, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3379 гривен, далее идут Сумы - 3350 гривен.

В десятку, в частности, попал Мариуполь Донецкой области, который издание причислило к областным центрам, - 3040 гривен. Северодонецк на Луганщине оказался во второй десятке с показателем 2376 гривен без учета платы за содержание дома и горячую воду.

Меньше всего, согласно расчетам, платят в Ужгороде, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка составляет 854 гривен. Однако издание отмечается, что реальные коммунальные платежи в Ужгороде, по словам местных жителей, зимой составляют 1500-2000 гривен. Основной расход - счета за газ и электроэнергию, так как вместо отопления и подачи горячей воды используются бойлеры и котлы.

Основной расход идет за газ и электроэнергию, так как горожане активно используют бойлеры и котлы.