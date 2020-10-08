Сьогодні До "Нафтогазу" є три претензії - Коболєв про результат перевірки

Глава НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв розповів в ефірі каналу "Україна 24" про перевірку компанії Державною службою аудиту.

"Є проєкт звіту, який я бачу, в ньому три основні претензії. Основна і головна - що "Нафтогаз" нараховує резерв сумнівної заборгованості, тобто з нами не розрахувалися, ми на цю суму зменшили суму нашого чистого прибутку. Це вимога українського закону.

Є невелике зауваження, що ми дивіденди виплатили пізніше, ніж повинні були. І є зауваження, що ми повинні віддавати газ в більшому обсязі іншим компаніям, ніж Нафтогаз це робив. Але все це лірика. Я вважаю, що справжніх причин дві", - сказав він.

Коболєв пояснив, що це за причини.

"Перша причина - це борги. Ми підійшли впритул до з'ясування фактів, чому ці борги виникли, чому нас зобов'язали продавати цей газ, хто в цьому винен і що з цим робити.

Другий фактор ще більш примітивний. Чому, коли папери ще не оформлені офіційно і не потрапили в офіційні джерела - вони були терміново вкинуті в пресу? Тому, що відбувається візит президента в Лондон, там наші керівники говорять про залучення інвестицій. На цьому тлі створити негативний фон "ойойой, Нафтогаз, 200 млрд, 75 млрд", - сказав він.

Глава "Нафтогазу" вважає, що на компанію почалася інформаційна атака.

"Повторюся: формально ми діяли в рамках закону. Суперечки з приводу того, чи маємо ми право нараховувати резерв, йдуть вже років 5 як мінімум. Відповідно, це вкидання - це інформаційна атака, але ми частково і раді тому факту, що нарешті питання боргів потрапило в медійну площу й буде аналізуватися", - сказав він.

Раніше в "Нафтогазі" розповіли про таємничий борг на 100 мільярдів.

Нагадаємо, днями в ЗМІ з'явилася інформація, що державний аудит виявив в НАК Нафтогаз "фінансові порушення на суму більш ніж в 225 млрд грн, які привели до прямих збитків державного бюджету на 75 млрд грн. За матеріалами Україна24