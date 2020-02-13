Средняя цена импорта Украиной газа в январе снизилась на 0,8% – МЭРТ

Украинские предприятия в январе 2020 года импортировали газ по средней цене $175,26 (4 тыс. 199,02 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 0,8% ниже цены декабря-2019 в долларовом эквиваленте, когда она составила $176,69 (4 тыс. 130,6 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной