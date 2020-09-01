США та Німеччини обговорили нові санкції проти "Північного потоку-2"

Декілька днів тому про свої побоювання щодо реалізації цього проєкту повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

В кінці липня розпочалися роботи з прокладання труб в рамках будівництва газопроводу "Північний потік-2" © сайт міністерства юстиції Німеччини

Очільник МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що німецька та американська сторони обговорили введення нових санкцій проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це міністр розповів під час пресконференції у Берліні, додаючи, що Німеччина буде самостійно розв'язувати питання своєї енергозалежності.

Маас додав, що санкції проти газопроводу не відповідають міжнародному праву.

"Про це я також заявив у прямому діалозі своєму колезі (держсекретарю США, - ред.) Майку Помпео. Ми ведемо переговори з адміністрацією у Вашингтоні, і це залишається нашою позицією", - зазначив Маас.

Нагадаємо, в кінці липня розпочалися роботи з прокладання труб в рамках будівництва газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря до Німеччини. Також компанія Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативний маршрут будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" в обхід Данії, яка відмовилася погодити будівництво на своїй території.

В рамках проєкту "Північний потік-2" по дну Балтійського моря прокладуть трубопровід для доставлення російського газу в Європу. Потужність газопроводу - 55 млрд куб. м. газу в рік, вартість проєкту - EUR9,5 млрд. За матеріалами ZN.UA