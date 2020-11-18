США виділили $2 мільйони на програму для переселенців

Сполучені Штати Америки разом з Радою з міжнародних досліджень та обмінів (IREX) запустили програму на суму $2 млн, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб України.

Про це на сторінці у Twitter повідомило посольство США в Україні.

"Сполучені Штати раді розпочати разом з IREX дворічну програму на суму $2 млн, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їхню соціальну стійкість перед російською агресією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внутрішньо переміщених осіб в Україні звільнили від сплати туристичного збору. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський у жовтні. Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО.

Як відомо, військове вторгнення Росії до Криму почалося в лютому 2014 року. Озброєними людьми у камуфляжній формі були захоплені парламент і уряд Криму, держустанови, військові бази й аеропорт. 16 березня в Криму провели "референдум про приєднання Криму до Росії". Його Москва намагалася використати для виправдання анексії півострова, що належить Україні. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Щорічно 26 лютого в Україні відзначається День кримського спротиву російській окупації. За матеріалами ATR.ua