Стало известно, сколько украинцев получают пенсии более 10 тыс. грн

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, что на 170 тыс. меньше, чем полгода назад, сообщила сегодня пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook. Средняя пенсия по стране составила 3082,98 грн.

Вместе с тем лишь 259,5 тыс. из них (2,3%) получают пенсию более 10 тыс. грн, рассказали в фонде в ответ на запрос УНН. Данные обнародованы без учета информации с оккупированных террористами и РФ территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

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Напомним, еще полгода назад, по состоянию на 1 июля 2019-го, на учете Пенсионного фонда находились 11,470 млн пенсионеров, что на 120,5 тыс. человек меньше, чем в начале года. Но с начала 2016-го их число сократилось на 947 тыс. человек.

В то же время за первые шесть месяцев 2019-го Пенсионный фонд назначил 188,6 тыс. новых пенсий, что на 21,9 тыс. больше чем за аналогичный период 2018-го. По состоянию на 1 июля средний размер пенсии по Украине составлял 3006 грн, что на 13,6% больше (+360,3 грн, чем в начале года). При этом минимальная пенсия по возрасту увеличилась за полгода с 1497 грн до 1564 грн.По материалам https://ubr.ua