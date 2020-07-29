Standard & Poor's підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці

Рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Укрзалізниці до рівня "B-".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Одне з провідних міжнародних рейтингових агентств Standard & Poor's підвищило довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" до рівня "B-" з "CCC", - ідеться в повідомленні.

За словами в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, це підвищення стало наслідком активного впровадження антикризової програми компанії та нещодавньої успішної фіналізації процесу реструктуризації фінансового боргу перед Сбербанком (Україна), що позитивно позначилось на стані ліквідності компанії та дозволить забезпечити необхідний рівень фінансування поточних видатків.

"У складний для більшості компаній період здатність Укрзалізниці дотримуватись взятих на себе зобов'язань додає впевненості інвесторам у її стабільності та надійності кредитних якостей. Рішення S&P - чергове тому підтвердження", - наголосив очільник компанії.

У своєму повідомленні Standard & Poor's зазначило, що рейтингова дія відображає зниження боргового навантаження на ліквідність у поточному періоді після підписання Укрзалізницею угод з реструктуризації боргу перед банком.

Разом з тим "негативний" прогноз рейтингу відображає невизначеність саме щодо зовнішнього середовища, у якому перебувають Укрзалізниця та інші компанії.

"Один із пріоритетів стабільної роботи Укрзалізниці - прозорі й сталі відносини з вітчизняними та міжнародними партнерами, у тому числі й стабільне виконання зобов'язань. Впевнений, що ми пройдемо крізь часи фінансової кризи, а антикризова програма Укрзалізниці стане взірцем для інших компаній", - резюмував Юрик.

АТ "Укрзалізниця" 27 липня 2020 року заявило про успішну угоду з реструктуризації близько 200 млн дол. боргу перед АТ "Ощадбанк", що підлягали сплаті 31 липня цього року, на строк до трьох років. За матеріалами Укрінформ.