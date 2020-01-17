Суд арестовал 247 млн грн окружения Януковича

Суд наложил арест на 247 млн грн окружения экс-президента Виктора Януковича в Международном инвестиционном банке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Деньги арестовали еще 13 января, а уже 16 января суд принял решение о передаче этой суммы в управление АРМА. Также сообщается, что эти деньги были арестованы в уголовном деле по отмыванию доходов по финансовым операциям окружения Януковича.

Кроме того, изучается вопрос законности нахождения средств ПАО Всеукраинский банк развития на счетах ОАО "Международный инвестиционный банк", устанавливаются причастные к этому решению.

В Офисе генпрокурора добавили, что на сегодня проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму почти 84 млн долларов. По материалам Слово і Діло.