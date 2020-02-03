Суд утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в ПХГ почти на 15 млрд грн

Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" газа в подземных хранилищах (ПХГ) почти на 15 млрд грн, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"На прошлой неделе подписано и утверждено судом мировое соглашение между "Укртрансгазм" и "Укрнафтой" о признании за "Укрнафтой" указанных выше объемов газа (2 млрд куб. м - ИФ) в хранилищах "Укртрансгаза", - написал он в "Фейсбук" в понедельник