Суддя Вовк вирішив передати підслідність справи Микитася від НАБУ до ДБР

Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася від Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде оскаржувати це рішення, повідомили у Telegram САП.

Своїм рішення суд задовольнив скаргу адвоката одного з підозрюваних у кримінальному провадженні щодо визначення підслідності за іншим органом.

Суддя зобов'язав Генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити "неіснуючий спір про підслідність" та доручити досудове розслідування іншому органу. "Проте слідчий суддя, ухвалюючи таке рішення, вийшов за межі наданих йому повноважень, оскільки вирішення питання про підслідність є дискреційним правом прокурора відповідно до вимог ч. 5 ст. 218 КПК України та не є компетенцією слідчого судді, одночасно законодавець прямо заборонив доручати досудове розслідування кримінального правопорушення віднесеного до підслідності НАБУ іншому органу (ч.5 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України)", - зазначили в антикорупційній прокуратурі.

У САП додали, що судовий контроль у справах Національного антикорупційного бюро України здійснюється Вищим антикорупційним судом, а не Печерським районним судом м. Києва.

Як пише "Слідство. Інфо", рішення про зміну підслідності ухвалив суддя Сергій Вовк.

"Зобов'язати Генерального прокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні ... та доручити здійснення досудового розслідування у ньому іншому органу досудового розслідування", - йдеться в ухвалі суду, що є в розпорядженні видання.

Нові деталі у справі екскінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася про розкрадання коштів Нацгвардії почали з'являтися цього місяця. 1 грудня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили ще одну підозру народному депутату Максиму Микитасю. Микитась підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Микитась пішов на угоду зі слідством, сплатив у держбюджет 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн та заявив, що до передачі неправомірної вигоди нібито причетний Олег Татаров - колишній працівник "Укрбуду", а нині - заступник голови Офісу президента.

2 грудня у НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

У Бюро заявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова "таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

У результаті таких дій детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров.

Сам Татаров заявив, що поширена Національним антикорупційним бюро інформація щодо своєї причетності до "справи Микитася" є чутками і його не збиралися затримувати. Також він сказав, що подаватиме до суду на голову НАБУ Артема Ситника.

Нагадаємо, суддя Сергій Вовк раніше був обвинувачуваним у винесенні неправосудного рішення. Втім, у січні 2020 його виправдали.

Сергій Вовк відомий тим, що засудив ексголову МВС Юрія Луценка до тюремного ув'язнення.

Після втечі Віктора Януковича він став фігурантом кримінального провадження і був відсторонений від посади. Однак пізніше Вовк повернувся на роботу в Печерський суд.

4 березня 2015 року Верховна Рада дала згоду на затримання й арешт суддів Печерського райсуду Вовка, Оксани Царевич і Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень.

У серпні 2019-го він задовольнив позов колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова про захист честі і гідності та присудив стягнути з держбюджету 7 млн грн на його користь. За матерілами LB.ua