Світовий банк погіршив прогноз щодо країн Європи, що розвиваються

Світовий банк різко погіршив свої прогнози щодо країн, що розвиваються, і країн з ринком, що формується, у Європі і Центральній Азії цього року через епідемію коронавірусу, але заявив, що ці економіки можуть повернутися до стійкого зростання в 2021 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

В оновленому прогнозі, опублікованому в середу ввечері, Світовий банк заявив, що його базовий сценарій передбачає, що валовий внутрішній продукт серед країн, що розвиваються, і країн з ринком, що формується, у регіоні скоротиться на 2,8% в 2020 році, у той час як в сценарії зі зниженням рецесія глибша, а зростання скоротиться на 4,4%.

Звіт охоплює великий регіон, у який входять Болгарія, Угорщина, Литва та Польща, а також Сербія, Білорусь, Україна, Грузія і Казахстан.

СБ зазначив, що базовий сценарій стає менш імовірним, а сценарій зі зниженням виглядає більш імовірним.

Нагадаємо, Світовий банк надає 486 млн доларів країнам Європи та Центральної Азії для подолання наслідків COVID-19.