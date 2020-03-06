Ташева о заявлении Шмыгаля: "Премьер пока не в контексте Крыма"

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева, комментируя высказывания нового украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках воды в Крым, заявила, что пока он находится "не в контексте Крыма". Об этом она написала в Фейсбуке.

"Да, позиция представительства президента Украины в АР Крым не поменялась. Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым - до полной деоккупации полуострова от врага", - написала Ташева.

Она отметила, что подаст в отставку, если будет принято решение подать воду в Крым, но "решения такого по воде нет".

"Со своей стороны мы донесем (до ведома премьер-министра - КР) позицию относительно воды и других принципиальных вопросов по Крыму", - добавила Ташева.

Вечером 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу "Право на власть" утверждал, что его Кабмин "не перекроет воду для украинцев в Крыму" и заявил, что неподача воды "приведет к гуманитарной катастрофе".

Позднее он написал в Facebook, что украинская власть не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова, потому что "невозможно по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы (России - КР)".

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что вопрос подачи днепровской воды в аннексированный Россией Крым - это "инструмент деоккупации".

В Меджлисе крымскотатарского народа считают, что заявление нового премьер- министра Украины Дениса Шмыгаля о возможной подаче воды в Крым является "подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией Крыма".

Ранее украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

4 марта подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что наименее обеспеченны качественной водой Саки, Евпатория, Красноперекопск, а также Красноперекопский и Первомайский районы.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо- Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду. По материалам Крым.Реалии