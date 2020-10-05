Транзит російського газу через Україну досяг максимуму цього року

Російський "Газпром" 4. жовтня транспортував через українську газотранспортну систему максимальний рівень газу в цьому році. Всього в цьому році транзит склав 40 млрд куб. м. , пише Інтерфакс-Україна з посиланням на "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Станом на ранок 4 жовтня транзит здійснюється в добовому режимі 174 млн куб. М. Це той максимум, який очікується і зараз передбачений контрактом з" Газпромом "на весь 2020 рік", - зазначено в повідомленні.

ОГТСУ підкреслив, що повністю виконує зобов'язання щодо забезпечення безперебійного транспортування газу в країни ЄС, Молдови і українським споживачам.

"Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій в Німеччині з проєктом" Північний потік-2 "і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже наявної інфраструктури, як і задекларовано усіма документами ЄС", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Повідомлялося, що за вісім місяців 2020 року "Оператор ГТС України" відповідно до нової транзитної угодою зробив транзит 34,8 млрд куб. м газу. Обсяг транзитного газу на 42% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (59,6 млрд куб. м).

Транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" і російським ВАТ "Газпром" було укладено на п'ять років в кінці 2019. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році й по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021- 2024 роках. За матерiалами Інтерфакс-Україна.