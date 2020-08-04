Третьякова анонсувала "великий законопроєкт" щодо прожиткового мінімуму

До реєстрації у Верховній Раді готується великий проєкт закону, що стосується розміру прожиткового мінімуму.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на пресконференції в Укрінформі "Підсумки роботи за рік: напрямки діяльності у 2020-2021 роках".

"Подано законопроєкт No3302 і готується до подання ще один великий законопроєкт. Стосується він, у першу чергу, розміру нашого прожиткового мінімуму. Під час парламентських слухань, які проводив Комітет соціальної політики та захисту прав ветеранів, ми визначили, що прожитковий мінімум, який сьогодні використовується і для призначення пенсій, і для будь-яких соціальних виплат - він занижений більше ніж удвічі", - зазначила Третьякова.

Депутат додала, що це сталося 2014-2016 роки, роки каденцій двох урядів, які "штучно занизили прожитковий мінімум, і тепер для подолання такого штучного розриву має бути економічно термін для його подолання".

"У будь-якому випадку, ми провели комітетські слухання щодо прожиткового мінімуму, а також парламентські слухання, де було визначено це відставання чесного прожиткового мінімуму від того, що застосовується сьогодні під час бюджетування. Я думаю, що нинішній уряд прийме це не тільки до відома, але й приме як настанову при підготовці бюджету на наступний рік", - сказала Третьякова.

За словами голови профільного комітету ВР, з проблеми прожиткового мінімуму витікає проблема неоподаткування такого розміру прожиткового мінімуму на кожного члена домогосподарства в родинах, де є годувальники. Третьякова зазначила, що така система неоподаткування мінімального доходу домогосподарств опрацьовується, і має бути вирішена під час підготовки бюджету на наступні роки. За матеріалами Укрінформ.