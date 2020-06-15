У другому півріччі мінімалка зросте - міністр соцполітики

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна прогнозує підвищення мінімальної заробітної плати у другому півріччі більш ніж на 500 грн. Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року потрібно підвищувати. Міністерство фінансів і Міністерство економіки проводять розрахунки, якою повинна бути ця зарплата. Те, що вона виросте не на 500 грн, це точно. Зараз прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на країну", - сказала Лазебна.

Нагадаємо, що згідно державному бюджету на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн в місячному розмірі 28,31 грн в погодинному розмірі.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна також заявила, що на сьогоднішній день реальний рівень прожиткового мінімуму в країні становить 4,2 - 4,3 тис. грн.

За матеріалами Інтерфакс-Україна