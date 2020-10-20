У фонді боротьби з COVID-19 залишається 34 млрд грн - Офіс президента

Станом на 19 жовтня у фонді боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 залишається 34 млрд грн, запевнила заступниця глави Офісу президента України Юлія Ковалів у ефірі телеканалу ICTV.

"На сьогодні в COVID-фонді невикористаних грошей 34 млрд грн. Шановні українці, гроші є. Усе фінансування всіх потреб медицини: на [закупівлю] кисню, додаткові доплати до кінця року лікарям, додаткові питання соціальної підтримки станом на сьогодні є 34 млрд грн. [...] Використання COVID-фонду - 47%. Шановні, гроші є. [...] Станом на сьогодні на дороги [виділили] 16 млрд грн касових видатків, частину з яких не проведено", - сказала Ковалів.

Також вона зауважила, що COVID-фондом "сильно маніпулюють".

Згідно з даними на сайті Мінфіну станом на 16 жовтня було витрачено 48% від загального обсягу виділених коштів фонду.

У квітні 2019 року Верховна Рада внесла зміни до держбюджету, якими схвалила створення фонду боротьби з коронавірусною інфекцією. Спочатку уряд пропонував закласти у фонд 97,1 млрд грн, але народні депутати не підтримали цієї ідеї, у підсумку було ухвалено рішення зменшити розмір фонду до 64,7 млрд грн. Пізніше розмір фонду зріс до 66 млрд грн.

Згідно з рішенням уряду, гроші з фонду спрямовували на допомогу громадянам, зокрема літнього віку, у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України коронавірусу; на одноразову допомогу членам сімей працівників закладів охорони здоров'я, які померли від COVID-19; інші заходи, спрямовані на боротьбу зі спалахом інфекції.

Верховна Рада України в червні дозволила виділити частину коштів фонду на будівництво доріг.

Наприкінці липня Мінфін повідомив, що всі кошти фонду розподілено. У міністерстві розповіли, що загалом із фонду на сферу охорони здоров'я виділили 16,3 млрд грн, на соціальну сферу - 10,6 млрд грн, на сферу забезпечення правопорядку - 2,5 млрд грн, на стимулювання економіки - 36 млрд грн, часткове відновлення витрат держбюджету - 500 млн грн, на сферу освіти - 52,5 млн грн. За матееріалами Гордон.