У Кабміні назвали нову коронавірусну межу, за якої карантин можуть ввести раніше 8 січня

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що зараз українська система охорони здоров'я може витримати навантаження до 32-35 тисяч нових хворих на COVID-19 на добу. Він заявив, що у разі більшої кількості нових хворих за день жорсткий локдаун запровадять раніше 8 січня, на яке заплановане посилення карантину.

Про це Немчінов сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

"Коли влітку ми обговорювали запровадження жорсткіших карантинних заходів, аналіз ситуації говорив, що ми можемо витримати 3 тисячі одночасно виявлених захворювань. Потім з'явилася цифра 10, потім 15, 25. Зараз ми говоримо 32-35 [тисяч випадків коронавірусу на добу]. Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок в COVID-пакет, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції", - пояснив міністр.

На уточнювальне питання ведучої, чи вірно, що при цифрі 32-35 тисяч на добу в Кабміні думатимуть про те, щоб "закривати країну на замок", Немчінов відповів ствердно:

"Так, але треба вважати, що окрім виявлених є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується ліжкофонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на понад 40 тисяч, а в перспективі - на 75 тисяч", - сказав Немчінов.

Раніше уряд розглядав можливість введення локдауну в грудні, якщо добовий приріст нових випадків інфікування коронавірусом перевищить 30 тисяч.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов у неділю, 13 грудня, сказав, що січневий локдаун можуть перенести на лютий 2021 року.

За прогнозами уряду, в першій декаді січня в Україні фіксуватимуть 20-25 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу.

Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення посилити карантин з 8 січня по 24 січня.

Яким буде посилення карантину 8-24 січня?

В період дії жорсткого карантину буде заборонена робота:

кафе, ресторанів і барів (крім доставлення й навинос)

магазинів непродовольчих товарів

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів і ТРЦ

Також будуть відправлені на канікули всі установи освіти, крім дитячих садків.

Будуть заборонені всі масові заходи.

У громадський транспорт пускатимуть пасажирів тільки за кількістю сидячих місць і виключно в масках.

Продуктові магазини, банки, аптеки, поштові оператори та готелі продовжать роботу. За матеріалами nv.ua