У МЗС України прокоментували продаж винзаводу "Масандра" у Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала "юридично нікчемним рішенням" продаж виноробного підприємства "Масандра" в окупованому Росією Криму. Про це вона написала у Twitter.

"РФ як держава-окупант вчергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права. В умовах санкційної ізоляції у Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне, і Росія нестиме за нього відповідальність", – підкреслила Джапарова.

"Масандра" – одна з найстаріших виноробних компаній Криму, заснована наприкінці XIX століття. В об'єднання входить більше ніж 10 винзаводів. Підприємство було в державній власності України, після анексії Криму його "передали" в користування управлінню справами президента Росії.

2014 року компанія потрапила під санкції, а навесні 2015-го відновила діяльність під керівництвом окупаційної влади Криму.

У Міністерстві аграрної політики України заявляли, що Київ готовий захищати бренд "Масандра" в міжнародних судах.

Колишній міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв заявляв, що винзавод можуть "розірвати на шматки землі" для друзів президента РФ Володимира Путіна.

МЗС України закликало компанії не брати участі в так званій приватизації й утримуватися від будь-яких форм співпраці з незаконно націоналізованим Росією концерном до моменту повернення його в управління уряду України.

Сьогодні стало відомо, що після проведених "торгів" власником 100% акцій "Масандри" стало ТОВ "Південний проєкт", пов'язане з основним акціонером банку "Россия" Юрієм Ковальчуком, якого міністерство фінансів США називало "особистим касиром" президента РФ Володимира Путіна.

Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу. За матеріалами Гордон.

