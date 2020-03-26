У Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення

Можливості зниження ціни на газ для населення на 14% з'явилась завдяки тому, що ринок природного газу в Україні наразі перенасичений. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Ми вирішили знайти ринкову можливість, якщо така можливість з'явиться, зменшити ціну на газ. Про що йшла мова: ми зрозуміли, що український ринок газу зараз перенасичений природним газом, всі готувались до кризи, відмови Газпромом постачати газ, і ця підготовка перенаситила українські сховища газу. І коли незалежний оператор ГТС проводив свій тендер, тендер був дуже конкурентний і ми розуміли, що там може бути зменшення ціни у порівнянні з імпортним паритетом. Як тільки це відбулось, ми запропонували уряду і уряд погодився з цим, використати новий ціновий індикатив, український, а не європейський, який є нижчим за європейський, для встановлення ціни газу для населення", - розповів Коболєв.

З його слів, якби на цьому тендері ціна виявилась нижчою на 15 чи 30%, вона була б нижчою на 30%.

"Таким чином, отримавши новий ціновий індикатив, ми запропонували приватним посередникам придбавати газ у Нафтогазу за ціною меншою ніж імпортна і перепродавали населенню за цією меншою ціною", - пояснив голова Нафтогазу.

Він додав, що раніше ціна на українському ринку визначалась виключно за імпортним паритетом і залежний від імпорту український ринок ціну імпортного паритету вважав максимально ринковою.

Нагадаємо, у березні оптова ціна на газ для населення та виробників знизилась на 14%, порівняно з лютим 2020 року.